Куйвашеву меняют PR-стратегию из-за угрозы закрытия Instagram

Евгений Куйвашев завел страницу во «ВКонтакте» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев зарегистрировал официальную страницу во «ВКонтакте». До этого основной соцсетью для его пиар-продвижения был Instagram, однако 11 марта появились сообщения о возможной блокировке площадки в России. На фоне этой угрозы Куйвашев заявил о переходе в российскую сеть.

«С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть „ВКонтакте“. Как и в Instagram, буду публиковать там свое мнение о событиях и важную информацию о жизни Свердловской области. Кто хочет оставаться на связи — подписывайтесь прямо сейчас», — написал Евгений Куйвашев в своем Instagram, прикрепив ссылку на новый профиль. Первым же постом в VK губернатор поприветствовал свердловчан: «Это моя новая официальная личная страница. Здесь я буду писать свое мнение о важных событиях и новостях нашего региона».

Instagram на протяжении нескольких лет был единственной публичной площадкой Куйвашева. Страницу ведут личные пиарщики главы региона, от лица губернатора в постах сообщалось о его важнейших решениях (например, о введении или снятии COVID-запретов), а также транслировались самые громкие заявления.

За первые несколько минут на страницу Куйвашева во «ВКонтакте» подписались более 3,5 тысячи человек. Instagram-аккаунт на данный момент насчитывает 253 тысячи подписчиков и 1,5 тысячи публикаций.

Сообщения о возможной блокировке Instagram в РФ появились на фоне резонансного решения американской компании Meta — владелицы соцсети. Холдинг объявил, что не будет блокировать призывы к насилию против российских военных на Украине в Facebook и Instagram. В ответ Кремль пригрозил закрытием обеих соцсетей, а Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.

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