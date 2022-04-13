13 апреля 2022
12 апреля 2022

Департамент транспорта ЯНАО лишился бессменного зама директора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, совещание, заседание, монитор, шариковая ручка
Наталья Сагун дорабатывает последние дни в должности замруководителя дептранса Фото:

Первый заместитель руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Наталья Сагун уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.

«Заместитель директора дептранспорта ЯНАО Наталья Сагун выходит на пенсию. Завтра она дорабатывает последний день», — рассказал инсайдер.

В правительстве Ямала информацию подтвердили. «Действительно, Наталья Владимировна приняла решение выйти на заслуженный отдых» — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее источники URA.RU сообщали, что разговоры об отставке Натальи Сагун шли еще в 2020 году. При ней в департаменте транспорта Ямала сменилось три руководителя — Дмитрий Варакин, Альберт Султанов, Максим Першиков. Денис Напольских возглавил ведомство в марте 2021 года.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей».

Первый заместитель руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Наталья Сагун уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве. «Заместитель директора дептранспорта ЯНАО Наталья Сагун выходит на пенсию. Завтра она дорабатывает последний день», — рассказал инсайдер. В правительстве Ямала информацию подтвердили. «Действительно, Наталья Владимировна приняла решение выйти на заслуженный отдых» — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее источники URA.RU сообщали, что разговоры об отставке Натальи Сагун шли еще в 2020 году. При ней в департаменте транспорта Ямала сменилось три руководителя — Дмитрий Варакин, Альберт Султанов, Максим Першиков. Денис Напольских возглавил ведомство в марте 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...