Департамент транспорта ЯНАО лишился бессменного зама директора

Наталья Сагун дорабатывает последние дни в должности замруководителя дептранса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый заместитель руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Наталья Сагун уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.

«Заместитель директора дептранспорта ЯНАО Наталья Сагун выходит на пенсию. Завтра она дорабатывает последний день», — рассказал инсайдер.

В правительстве Ямала информацию подтвердили. «Действительно, Наталья Владимировна приняла решение выйти на заслуженный отдых» — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее источники URA.RU сообщали, что разговоры об отставке Натальи Сагун шли еще в 2020 году. При ней в департаменте транспорта Ямала сменилось три руководителя — Дмитрий Варакин, Альберт Султанов, Максим Першиков. Денис Напольских возглавил ведомство в марте 2021 года.