24 января 2022

Пермский завод обеспечит старт долгожданного проекта Путина

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Старт новой ракеты «Ангара-А5М» запланирован на 2025 год Фото:

Пермская компания «Протон-ПМ» поставит двигатели для испытаний тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5М», запуск которой власти обещали еще в 2021 году. Всего пермский завод создаст для НПО «Энергомаш» пять двигателей РД-191М, сообщили на предприятии.

«АО „Протон-ПМ“ заключило договор с АО „НПО Энергомаш“ на поставку пяти опытных образцов двигателя РД-191М. Изделия предназначены для проведения летно-конструкторских испытаний ракеты-носителя тяжелого класса „Ангара-А5М“ на космодроме Восточный», — сообщается на сайте «Протон-ПМ».

По словам генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова, предприятие планирует провести огневые испытания первого экземпляра РД-191М в этом году, передает сайт правительства Пермского края. Летом 2017 года занимавший тогда пост вице-премьера России Дмитрий Рогозин анонсировал первый запуск ракеты «Ангара А5М» на 2021 год. В апреле 2019 года президент Владимир Путин сообщил, что новая ракета выйдет на старт только в 2025 году.

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Пермская компания «Протон-ПМ» поставит двигатели для испытаний тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5М», запуск которой власти обещали еще в 2021 году. Всего пермский завод создаст для НПО «Энергомаш» пять двигателей РД-191М, сообщили на предприятии. «АО „Протон-ПМ“ заключило договор с АО „НПО Энергомаш“ на поставку пяти опытных образцов двигателя РД-191М. Изделия предназначены для проведения летно-конструкторских испытаний ракеты-носителя тяжелого класса „Ангара-А5М“ на космодроме Восточный», — сообщается на сайте «Протон-ПМ». По словам генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова, предприятие планирует провести огневые испытания первого экземпляра РД-191М в этом году, передает сайт правительства Пермского края. Летом 2017 года занимавший тогда пост вице-премьера России Дмитрий Рогозин анонсировал первый запуск ракеты «Ангара А5М» на 2021 год. В апреле 2019 года президент Владимир Путин сообщил, что новая ракета выйдет на старт только в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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