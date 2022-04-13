Фермерам Курганской области рассказали, как заменить экспорт

Курганские фермеры узнали, куда можно поставлять свою продукцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области сообщил, куда местным производителям сбывать свою продукцию взамен утраченных экспортных поставок. Новыми приоритетами для установления маршрутов новых рынков сбыта являются российские регионы. Подробности раскрыл директор департамента Павел Кощеев.

«Несомненно, экспорт для нас важен. Но мы понимаем, что наша продукция является очень качественной, очень востребованной, и прежде всего, Российская Федерация будет потреблять нашу продукцию», — обрисовал смену ориентиров чиновник. При этом курганские производители не отказываются от экспорта за рубеж, однако приоритетом становятся российские регионы.

Чтобы производители могли расширить географию внутрироссийских поставок, департамент устраивает ярмарочные выставки как в Курганской области, так и в соседних регионах. Фермеры могут на них представить образцы своей продукции и заключить новые контракты. Такая ярмарка уже состоялась в ЯНАО, где фермеры из Лебяжьевского, Куртамышского, Варгашинского и других районов области реализовали две тонны сельхозпродукции. Практика будет продолжаться.

По мнению руководителя департамента, участие в таких выставках поможет развиваться курганских фермерам. Они смогут занять освободившиеся ниши с уходом импортных товаров с российского рынка.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском регионе увеличатся посевные площади для выращивания овощей. Также местные аграрии были готовы полностью заменить импортный посевной картофель курганской продукцией.

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