Главврач из ХМАО высказался за отмену масочного режима в регионе

Эпидемиологи считают, что ношение масок не дает должного эффекта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главврач сургутской городской поликлиники №1 Максим Слепов заявил, что в соблюдении масочного режима больше нет необходимости. Об этом он рассказал на брифинге с журналистами.

«Масочный режим отменили в Москве и других регионах страны. Как говорят эпидемиологи, барьерные мероприятия не дают должного эффекта. Личное мое мнение, сегодня в них нет необходимости», — сказал Слепов. Однако он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать окружной Роспотребнадзор. При посещении больниц и поликлиник ношение медицинских масок обязательно, добавил главврач.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили большую часть коронавирусных ограничений. Некоторые из них, действовали практически с начала пандемии.