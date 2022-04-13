13 апреля 2022
12 апреля 2022

Главврач из ХМАО высказался за отмену масочного режима в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Эпидемиологи считают, что ношение масок не дает должного эффекта Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Главврач сургутской городской поликлиники №1 Максим Слепов заявил, что в соблюдении масочного режима больше нет необходимости. Об этом он рассказал на брифинге с журналистами.

«Масочный режим отменили в Москве и других регионах страны. Как говорят эпидемиологи, барьерные мероприятия не дают должного эффекта. Личное мое мнение, сегодня в них нет необходимости», — сказал Слепов. Однако он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать окружной Роспотребнадзор. При посещении больниц и поликлиник ношение медицинских масок обязательно, добавил главврач.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили большую часть коронавирусных ограничений. Некоторые из них, действовали практически с начала пандемии.

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Главврач сургутской городской поликлиники №1 Максим Слепов заявил, что в соблюдении масочного режима больше нет необходимости. Об этом он рассказал на брифинге с журналистами. «Масочный режим отменили в Москве и других регионах страны. Как говорят эпидемиологи, барьерные мероприятия не дают должного эффекта. Личное мое мнение, сегодня в них нет необходимости», — сказал Слепов. Однако он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать окружной Роспотребнадзор. При посещении больниц и поликлиник ношение медицинских масок обязательно, добавил главврач. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили большую часть коронавирусных ограничений. Некоторые из них, действовали практически с начала пандемии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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