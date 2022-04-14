Греция больше не будет поставлять оружие Украине

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины больше не планируют отправлять Украине военную технику. По его словам, защита Греции своей территории не должна быть ослаблена из-за отправки за рубеж большего количества оружия.
«Отправка большего количества оружия может повлиять на защиту Грецией своей территории, особенно на островах. Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов», — сообщает интернет-издание Euractiv слова министра.
Также отмечается, что, согласно опросу MEGA TV, 66% греков не согласны с отправкой военной техники в Украину. Лишь 29% согласны с решением правительства. «Сейчас не лучшее время для переговоров против Турции в НАТО, потому что союзники хотят, чтобы Турция оставалась привязанной к альянсу», — подытожил Панайотопулос.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении РФ экономические санкции, напоминает «Национальная служба новостей». При этом Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа уже начинает расплачиваться за антироссийские санкции ростом цен на энергоносители и инфляцией, передает RT.
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Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины больше не планируют отправлять Украине военную технику. По его словам, защита Греции своей территории не должна быть ослаблена из-за отправки за рубеж большего количества оружия. «Отправка большего количества оружия может повлиять на защиту Грецией своей территории, особенно на островах. Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов», — сообщает интернет-издание Euractiv слова министра. Также отмечается, что, согласно опросу MEGA TV, 66% греков не согласны с отправкой военной техники в Украину. Лишь 29% согласны с решением правительства. «Сейчас не лучшее время для переговоров против Турции в НАТО, потому что союзники хотят, чтобы Турция оставалась привязанной к альянсу», — подытожил Панайотопулос. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении РФ экономические санкции, напоминает «Национальная служба новостей». При этом Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа уже начинает расплачиваться за антироссийские санкции ростом цен на энергоносители и инфляцией, передает RT.