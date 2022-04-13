Проезд по Дзержинского закроют на полтора года (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Движение автомобилей по улице Дзержинского в Тюмени — от Республики до Советской, ограничат на полтора года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.

«С 15 апреля 2022 года по 31 октября 2023 года будет прекращено движение на автомобильной дороге по улице Дзержинского. Ограничение введут на участке от улицы Республики до Советской», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.

В заявленный период подрядчик будет выполнять строительно-монтажные работы в рамках проекта по благоустройству улицы Дзержинского. Когда проект будет реализован полностью, улица станет пешеходной, из бюджета на эти цели потратят более полумиллиарда рублей. Объехать закрытый участок можно будет по Первомайской и Челюскинцев.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени почти на месяц закроют одну из полос на развязке улиц Мельникайте и Федюнинского. А с 16 апреля снимут ограничения на проезд на путепроводе, где обвалился асфальт.