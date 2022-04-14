Жителей курганского района отказываются возить в город

Власти несколько раз объявляли конкурс на маршрут в Щучанском районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Щучанском районе (Курганская область) не могут найти предпринимателей, согласных отвечать за автобусный маршрут из села Сухоборское в райцентр. Об этом представители районной администрации сообщили на портале «Обратись».

«Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам „ж/д вокзал Щучье — Яковлевка“, следование которого проходит через с. Сухоборское, зарегистрирован. Администрацией Щучанского района неоднократно объявлялся конкурс на пассажирские перевозки по данному маршруту. Заявок от претендентов на участие в конкурсе в установленный срок не поступало», — объяснили представители власти.

Сотрудники администрации ответили многодетной матери из села Сухоборское. Она рассказала, что почти все его жители работают в Щучье. Женщина отметила, что из-за отсутствия маршрута ее дети ездят на тренировки на такси, а вечером она приезжает в город, чтобы забрать их. Она добавила, что в селе живет много пенсионеров, которым периодически нужно ездить в больницу. Поэтому она попросила организовать маршрут через ее село.

Ранее никто из предпринимателей не захотел перевозить шадринцев на маршруте №21. Помимо этого жителей деревни Плоская стало некому возить в Шадринск. Это было связано с тем, что предприниматель отказался от маршрута.

Обновлено в 16:44 по уральскому времени: Источник URA.RU, связанный со сферой пассажироперевозок, сообщил, что через Сухоборское и Щучье раз в день (в каждую сторону) проезжает автобус, который курсирует по межмуниципальному маршруту. Копия документа, подтверждающего это, находится в распоряжении редакции.

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