На курганском маршруте некому возить пассажиров

В Шадринске не могут найти перевозчика, который будет обслуживать автобусный маршрут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) ни один из перевозчиков не захотел перевозить местных жителей на маршруте №21. Данная информация была размещена на портале госзакупок.

«Результат определения поставщика. <…> Основание признания торгов несостоявшимися: по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано на сайте.

Маршрут №21 следует от железнодорожного вокзала до поселка Туманово. Предполагалось, что по маршруту с понедельника по пятницу будет курсировать один автобус, а суббота и воскресенье станут выходными. В приложенных документах указано, что в 2021 году на маршруте пассажиры всего заплатили за проезд 1 080 000 рублей.

Ранее предприниматель отказался от автобусного маршрута из деревни Плоская Курганской области в Шадринск. Родственники жителей деревни просили, чтобы маршрут вернули хотя бы на два дня в неделю. Так можно будет доехать до магазина за продуктами. Также автобусы в 2021 году перестали ездить в село Ольховка Шадринского района.