В Екатеринбурге продают дом свердловского экс-депутата Госдумы

Торги по недвижимости Валерия Язева запланированы на 29 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На аукцион выставили часть здания на Генеральской, 3 в Екатеринбурге, которое принадлежало обанкротившемуся депутату Госдумы Валерию Язеву. Информация о торгах появилась на сайте РТС-тендер.

«Аукцион с открытой формой подачи предложений с понижением начальной цены по объекту: нежилое помещение площадью 2 584,9 квадратного метра, расположенное по адресу Екатеринбург, улица Генеральская, 3», — говорится в документации. Величина первой ставки — 260 млн рублей.

Формат аукциона предусматривает снижение начальной цены: каждая новая заявка уменьшает первоначальную ставку на 5,2 млн рублей. Организатором торгов выступает банк «Траст». Заявки можно подавать до 25 апреля, а начнутся торги 29 апреля в 10:00 по московскому времени.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Язева имели прибыль, пока он являлся депутатом Госдумы пять созывов подряд — с 1997 по 2016 год. Уже после сложения депутатских полномочий в 2018 году «Совкомбанк» подал иск о банкротстве парламентария. По заявлению банка суд ввел в отношении Язева процедуру реструктуризации долгов на сумму 120,6 млн рублей. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляла более 1,6 млрд рублей.

В августе 2020 года Язева признали банкротом и начались процедуры банкротства компаний, аффилированных с Язевым: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй». Процедуры личного банкротства возбуждены в отношении его супруги — Валентины Морозовой и дочери — Светланы Язевой.

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