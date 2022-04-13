В Перми поставщики стройматериалов решили проблему с ростом цен

Компании ограничили наценку на свою продукцию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Девять пермских металлопроизводителей объявили о том, что ограничат наценку на свою продукцию. Об этом сообщили в telegram-канале Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес Пермский край».

«Появился список дистрибьютеров, торговых домов и металлосервисных предприятий, которые ограничат наценку на свою продукцию — от 7 до 12%. Среди них — девять предприятий из Пермского края. Закупаться у них должно стать дешевле», — указано в telegram-канале.

Такую поддержку для потенциальных покупателей предложили «КВИН», «Союзкомплект», «Феррум», «Промкомплект», «Промсталь», «Стандарт-м», «Промсервис», «Пром-мет», «Стройсервис». Компании производят металлоконструкции, кровельные материалы, металлическую мебель, обрабатывают металлические изделия.

Такие меры со стороны компаний направлены на сдерживание роста цен в условиях текущей ситуации в экономике. Учитывая, что стройматериалы за 2021 год и так серьезно поднялись в цене — на 33%, то западные санкции, вводимые в отношении России, ситуацию осложняют. Евросоюз, США и другие страны вводят экономические ограничения в ответ на проведение вынужденной спецоперации РФ на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: к примеру, в Перми нашли компании, которые заменят импортные стройматериалы.

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