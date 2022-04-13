Стал известен маршрут шествия «Бессмертного полка» в Челябинске

Акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате впервые за два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впервые с 2020 года шествие «Бессмертного полка» в Челябинске пройдет в очном формате. По словам организаторов мероприятия, маршрут останется прежним — от ЮУрГУ до Вечного огня.

«Площадка построения „Бессмертного полка“, как и прежде, будет организована возле ЮУрГУ. Двинемся по проспекту Ленина, пройдем площадь Революции, по улице Цвиллинга спустимся к чаше Вечного огня. Там шествие завершится», -рассказал URA.RU один из координаторов шествия Игорь Белехов.

Белехов добавил, что у Вечного огня можно будет возложить цветы. Также участники «Бессмертного полка» смогут послушать музыкальную программу.

О проведении шествия «Бессмертного полка» в очном формате объявил 14 апреля сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров. Ранее шествие отменяли два года подряд из-за нестабильно эпидемиологической ситуации в стране.