«Бессмертный полк» впервые с начала пандемии пройдет на улицах РФ

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Празднование 9 мая. Челябинск, бессмертный полк
«Бессмертный полк» проходит 9 мая Фото:

Шествие «Бессмертного полка» в 2022 году пройдет оффлайн. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров.

«Шествие „Бессмертного полка“ в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — сказал Макаров во время пресс-конференции. Трансляция ведется на сайте «Россия сегодня». До этого акцию два года подряд проводили онлайн из-за распространения коронавируса. Она проходит 9 мая.

Ежегодная акция «Бессмертный полк» приурочена ко Дню Победы. Впервые ее провели в 2014 году. После этого акция стала традиционной. В ней принимают участие десятки тысяч человек по всей России.

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Шествие «Бессмертного полка» в 2022 году пройдет оффлайн. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров. «Шествие „Бессмертного полка“ в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — сказал Макаров во время пресс-конференции. Трансляция ведется на сайте «Россия сегодня». До этого акцию два года подряд проводили онлайн из-за распространения коронавируса. Она проходит 9 мая. Ежегодная акция «Бессмертный полк» приурочена ко Дню Победы. Впервые ее провели в 2014 году. После этого акция стала традиционной. В ней принимают участие десятки тысяч человек по всей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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