«Бессмертный полк» впервые с начала пандемии пройдет на улицах РФ

14 апреля 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

«Бессмертный полк» проходит 9 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шествие «Бессмертного полка» в 2022 году пройдет оффлайн. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров. «Шествие „Бессмертного полка“ в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — сказал Макаров во время пресс-конференции. Трансляция ведется на сайте «Россия сегодня». До этого акцию два года подряд проводили онлайн из-за распространения коронавируса. Она проходит 9 мая. Ежегодная акция «Бессмертный полк» приурочена ко Дню Победы. Впервые ее провели в 2014 году. После этого акция стала традиционной. В ней принимают участие десятки тысяч человек по всей России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Шествие «Бессмертного полка» в 2022 году пройдет оффлайн. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров. «Шествие „Бессмертного полка“ в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — сказал Макаров во время пресс-конференции. Трансляция ведется на сайте «Россия сегодня». До этого акцию два года подряд проводили онлайн из-за распространения коронавируса. Она проходит 9 мая. Ежегодная акция «Бессмертный полк» приурочена ко Дню Победы. Впервые ее провели в 2014 году. После этого акция стала традиционной. В ней принимают участие десятки тысяч человек по всей России.