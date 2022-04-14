«Бессмертный полк» впервые с начала пандемии пройдет на улицах РФ

«Бессмертный полк» проходит 9 мая
Шествие «Бессмертного полка» в 2022 году пройдет оффлайн. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров.
«Шествие „Бессмертного полка“ в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — сказал Макаров во время пресс-конференции. Трансляция ведется на сайте «Россия сегодня». До этого акцию два года подряд проводили онлайн из-за распространения коронавируса. Она проходит 9 мая.
Ежегодная акция «Бессмертный полк» приурочена ко Дню Победы. Впервые ее провели в 2014 году. После этого акция стала традиционной. В ней принимают участие десятки тысяч человек по всей России.
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