На курганской набережной строят колокольню. Видео

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Набережная Тобола. Курган , набережная, набережная тобола, троицкий храм
Курганский губернатор рассказал о новой стройке на набережной города Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил о строительстве колокольни на городской набережной. Видеоролик со строящимся зданием из красного кирпича появился в telegram-канале курганского губернатора.

«Рядом со Свято-Троицким собором на берету Тобола строители вытягивают вверх новую колокольню. А через реку уже начаты работы по реконструкции участка набережной Тобола», — сообщается в новом посте канала силаVправде (V.Шумков). Глава региона уверяет своих подписчиков, что будет опрятно и красиво.

Кроме этого, Вадим Шумков уверен, что с наступлением лета, место будет точкой притяжения. После окончания стройки, ансамбль Свято-Троицкого храма будет радовать гуляющих горожан.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков был недоволен качеством работ на набережной в Кургане. Также подрядчик переделает набережную в Курганской области в рамках гарантийных обязательств.

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Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил о строительстве колокольни на городской набережной. Видеоролик со строящимся зданием из красного кирпича появился в telegram-канале курганского губернатора. «Рядом со Свято-Троицким собором на берету Тобола строители вытягивают вверх новую колокольню. А через реку уже начаты работы по реконструкции участка набережной Тобола», — сообщается в новом посте канала силаVправде (V.Шумков). Глава региона уверяет своих подписчиков, что будет опрятно и красиво. Кроме этого, Вадим Шумков уверен, что с наступлением лета, место будет точкой притяжения. После окончания стройки, ансамбль Свято-Троицкого храма будет радовать гуляющих горожан. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков был недоволен качеством работ на набережной в Кургане. Также подрядчик переделает набережную в Курганской области в рамках гарантийных обязательств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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