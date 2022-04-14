Курганский губернатор рассказал о новой стройке на набережной города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил о строительстве колокольни на городской набережной. Видеоролик со строящимся зданием из красного кирпича появился в telegram-канале курганского губернатора.

«Рядом со Свято-Троицким собором на берету Тобола строители вытягивают вверх новую колокольню. А через реку уже начаты работы по реконструкции участка набережной Тобола», — сообщается в новом посте канала силаVправде (V.Шумков). Глава региона уверяет своих подписчиков, что будет опрятно и красиво.

Кроме этого, Вадим Шумков уверен, что с наступлением лета, место будет точкой притяжения. После окончания стройки, ансамбль Свято-Троицкого храма будет радовать гуляющих горожан.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков был недоволен качеством работ на набережной в Кургане. Также подрядчик переделает набережную в Курганской области в рамках гарантийных обязательств.