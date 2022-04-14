ВСУ обстреляли село в Брянской области

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
ВСУ нанесли удар по жилым домам в селе Климово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Климово в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

«Подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска „Новые Юрковичи“ ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», — передает ТАСС сообщение ФСБ.

В Единой дежурной диспетчерской службе поселка сообщили, что несколько снарядов прилетели в жилые дома. В результате обстрела пострадали семь человек, среди них один ребенок.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Климово в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФСБ. «Подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска „Новые Юрковичи“ ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», — передает ТАСС сообщение ФСБ. В Единой дежурной диспетчерской службе поселка сообщили, что несколько снарядов прилетели в жилые дома. В результате обстрела пострадали семь человек, среди них один ребенок. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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