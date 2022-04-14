ВСУ обстреляли село в Брянской области

14 апреля 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по жилым домам в селе Климово Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Климово в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФСБ. «Подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска „Новые Юрковичи“ ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», — передает ТАСС сообщение ФСБ. В Единой дежурной диспетчерской службе поселка сообщили, что несколько снарядов прилетели в жилые дома. В результате обстрела пострадали семь человек, среди них один ребенок. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Климово в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФСБ. «Подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска „Новые Юрковичи“ ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», — передает ТАСС сообщение ФСБ. В Единой дежурной диспетчерской службе поселка сообщили, что несколько снарядов прилетели в жилые дома. В результате обстрела пострадали семь человек, среди них один ребенок. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.