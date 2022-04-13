В Челябинске начался суд над депутатом от КПРФ по делу о взятках

Арман Аракелян вернулся к депутатской работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районном суде Челябинска 14 апреля началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении депутата заксобрания области от КПРФ Армана Аракеляна и четырех его соучастников, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Они обвиняются в коррупционных преступлениях, связанных с откатами за приемку работ по контрактам на ремонт дорог.

«В ходе заседания прокурором было оглашено обвинительное заключение. Следующее заседание состоится 25 апреля», — рассказали в пресс-службе.

Тем временем сам Аракелян после освобождения из-под домашнего ареста вернулся к депутатской работе. Как сообщает пресс-служба ЗСО, Аракелян вместе с коллегой Александром Мотовиловым приняли участие в XVIII ежегодной конференции «Новые прогрессивные технологии ремонта и содержания автомобильных дорог». Участники конференции обсудили актуальные вопросы в сфере дорожного хозяйства, передовой российский и зарубежный опыт в рамках отрасли.

Всего в уголовном деле о взятках в дорожной отрасли пять фигурантов: Арман Аракелян, а также работники Упрдор «Южный Урал» и свердловского подразделения ФКУ «Росавтодор» Руслан Касимов, Дмитрий Киселев, Станислав Палкин и Андрей Хорошилов. Троим, в том числе Аракеляну, предъявлено обвинение по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Двум — по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Все, кроме Аракеляна, обвиняются также по ст. 286 УК РФ, то есть в превышении должностных полномочий. Ранее судьей по этому делу стала Ирина Шершикова, но ей заявил отвод прокурор. В итоге теперь процесс будет вести Неля Яруллина.

Обыски в Управлении федеральных автодорог «Южный Урал» прошли в начале 2021 года. Затем сотрудники ФСБ задержали депутата ЗСО, в то время также директора компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна. До приговора суда имущество обвиняемых стоимостью почти 50 млн рублей находится под арестом.

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