Заслуженный летчик: РФ не даст США отправить вертолеты на Украину

Россия помешает переброске вертолетов из США, считает Владимир Попов Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США не смогут доставить Украине обещанные в рамках пакета помощи вертолеты Ми-17. Как только вертолеты пересекут границу Украины, они будут сбиты российскими ПВО. Таким мнением с URA.RU поделился заслуженный летчик РФ, генерал-майор авиации, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов.

Ранее в США сообщили о планах поставки нового пакета помощи Украине. По данным The Washington Post, он включает в себя вертолеты Ми-17, бронированные Hummer, 40 000 артиллерийских снарядов, а также защитные костюмы и индивидуальные устройства обнаружения, на случай химической, биологической, радиологической или ядерной атаки.

«Постараются их уничтожить. Как только вертолеты пересекут границу, войдут в территорию ответственности Украины, наши контрольные средства, ПВО и наблюдение за воздушным пространством сопредельного государства, конечно, будут их сбивать», — сказал Владимир Попов.

По его словам, возможности США по переброске вертолетов ограничены. «Со стороны юга, Одессы, с моря прикрыто все воздушное пространство, со стороны Боруссии тоже. Часть польской территории тоже мы контролируем. Венгры были против того, чтобы предоставить свое воздушное пространство НАТОвским самолетам и проходу ЖД транспорта, или автомобильными дорогами в Закарпатье. В Польше президент Анджей Дуда говорил, что в стокилометровую приграничную зону, сопредельную с Украиной, никого не допустит, кроме своих пограничных войск, поскольку ему не надо головной боли, чтобы нанесли удары по его территории», — отметил эксперт.

Заслуженный летчик подчеркнул, что перевозка Ми-17 неземным транспортом также создает ряд проблем. «Чтобы они сразу работали, нужно самостоятельно перелетать, что проблематично. Если в контейнерах, потом их надо где-то собирать, проверять и облетывать. Просто собрать и пустить в полеты выполнять боевую задачу практически невозможно. Более того, наша разведка тоже работает, и какие-то информационные утечки со стороны сопредельных государств будут проходить, а это уже угроза для того, чтобы доставить в спокойной обстановке и в целости эти вертолеты даже в разобранном виде», — подытожил Попов.

О начале спецоперации на Украине объявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркивал, что ее основные цели цели — денацификация и демилитаризация. По данным российских ведомств, на стороне Украины участвуют наемники из разных государств, а страны запада занимаются поставками оружия.

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