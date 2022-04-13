13 апреля 2022

Строительство моста через Обь в ЯНАО начнется в этом году

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Строительство второй очереди Чусовского моста. Пермь, мост, строительство моста
Строительство моста через Обь — часть масштабного проекта Северного широтного хода Фото:

Работы по строительству моста через Обь между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО начнутся в третьем квартале 2022 года. Об этом сообщил журналистам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских.

«У нас получены положительные заключения главгосэкспертизы по подготовительному этапу. К нему можно приступать хоть завтра, физически, я имею в виду. Но необходимо провести кое-какие мероприятия документального характера. В начале мая мы будем иметь уже всю необходимую документацию на руках», — приводит слова чиновника сайт «Ямал-Медиа». При возведении моста планируется использовать технологии, которые применялись при строительстве объектов через Керченский пролив и реку Енисей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала готовы приступить к реализации строительства Северного широтного хода в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Строительство моста через Обь — часть масштабного проекта.

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Работы по строительству моста через Обь между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО начнутся в третьем квартале 2022 года. Об этом сообщил журналистам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских. «У нас получены положительные заключения главгосэкспертизы по подготовительному этапу. К нему можно приступать хоть завтра, физически, я имею в виду. Но необходимо провести кое-какие мероприятия документального характера. В начале мая мы будем иметь уже всю необходимую документацию на руках», — приводит слова чиновника сайт «Ямал-Медиа». При возведении моста планируется использовать технологии, которые применялись при строительстве объектов через Керченский пролив и реку Енисей. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала готовы приступить к реализации строительства Северного широтного хода в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Строительство моста через Обь — часть масштабного проекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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