Строительство моста через Обь в ЯНАО начнется в этом году

Строительство моста через Обь — часть масштабного проекта Северного широтного хода Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Работы по строительству моста через Обь между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО начнутся в третьем квартале 2022 года. Об этом сообщил журналистам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских.

«У нас получены положительные заключения главгосэкспертизы по подготовительному этапу. К нему можно приступать хоть завтра, физически, я имею в виду. Но необходимо провести кое-какие мероприятия документального характера. В начале мая мы будем иметь уже всю необходимую документацию на руках», — приводит слова чиновника сайт «Ямал-Медиа». При возведении моста планируется использовать технологии, которые применялись при строительстве объектов через Керченский пролив и реку Енисей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала готовы приступить к реализации строительства Северного широтного хода в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Строительство моста через Обь — часть масштабного проекта.