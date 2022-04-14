Депутат Госдумы опроверг разрыв отношений Китая и ученых РФ

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Россия является стратегическим партнеров Китая в научно-технологической сфере, заявил Александр Мажуга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китайские ученые продолжат сотрудничество с российскими вузами. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Александр Мажуга, комментируя новость о прекращении сотрудничества между Китаем и Российской академией наук (РАН).

«Сегодня в новостях появилась информация о приостановке сотрудничества РАН с китайскими коллегами. Мы обзвонили вузы и НИИ в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и Владивостоке. Контакты продолжаются, проекты не остановлены, работаем дальше! На фоне обострения противостояния США и Китая — РФ является стратегическим партнером КНР в научно-технологической сфере», — написал Мажуга в своем telegram-канале.

Сегодня президент РАН Александр Сергеев заявил, что Китай вслед за США решил приостановить сотрудничество с академией наук. США ранее приняли такое решение из-за начала специальной операции на Украине.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. В своем обращении президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.

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Китайские ученые продолжат сотрудничество с российскими вузами. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Александр Мажуга, комментируя новость о прекращении сотрудничества между Китаем и Российской академией наук (РАН). «Сегодня в новостях появилась информация о приостановке сотрудничества РАН с китайскими коллегами. Мы обзвонили вузы и НИИ в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и Владивостоке. Контакты продолжаются, проекты не остановлены, работаем дальше! На фоне обострения противостояния США и Китая — РФ является стратегическим партнером КНР в научно-технологической сфере», — написал Мажуга в своем telegram-канале. Сегодня президент РАН Александр Сергеев заявил, что Китай вслед за США решил приостановить сотрудничество с академией наук. США ранее приняли такое решение из-за начала специальной операции на Украине. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. В своем обращении президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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