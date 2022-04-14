Депутат Госдумы опроверг разрыв отношений Китая и ученых РФ

14 апреля 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Россия является стратегическим партнеров Китая в научно-технологической сфере, заявил Александр Мажуга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китайские ученые продолжат сотрудничество с российскими вузами. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Александр Мажуга, комментируя новость о прекращении сотрудничества между Китаем и Российской академией наук (РАН). «Сегодня в новостях появилась информация о приостановке сотрудничества РАН с китайскими коллегами. Мы обзвонили вузы и НИИ в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и Владивостоке. Контакты продолжаются, проекты не остановлены, работаем дальше! На фоне обострения противостояния США и Китая — РФ является стратегическим партнером КНР в научно-технологической сфере», — написал Мажуга в своем telegram-канале. Сегодня президент РАН Александр Сергеев заявил, что Китай вслед за США решил приостановить сотрудничество с академией наук. США ранее приняли такое решение из-за начала специальной операции на Украине. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. В своем обращении президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Китайские ученые продолжат сотрудничество с российскими вузами. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Александр Мажуга, комментируя новость о прекращении сотрудничества между Китаем и Российской академией наук (РАН). «Сегодня в новостях появилась информация о приостановке сотрудничества РАН с китайскими коллегами. Мы обзвонили вузы и НИИ в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и Владивостоке. Контакты продолжаются, проекты не остановлены, работаем дальше! На фоне обострения противостояния США и Китая — РФ является стратегическим партнером КНР в научно-технологической сфере», — написал Мажуга в своем telegram-канале. Сегодня президент РАН Александр Сергеев заявил, что Китай вслед за США решил приостановить сотрудничество с академией наук. США ранее приняли такое решение из-за начала специальной операции на Украине. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. В своем обращении президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.