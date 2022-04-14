Китай вслед за Западом приостановил сотрудничество с РАН

Президент РАН заявил, что Китай «поставил на паузу» сотрудничество с академией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Партнеры Российской академии наук (РАН) из Китая решили приостановить сотрудничество с академией. Данное решение заморозило развитие ранее планировавшихся совместных проектов. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев.

«Если говорим о южном или восточном направлениях, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу. В течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные такие обсуждения, несмотря на то, что у нас было прекрасно построено сотрудничество с регулярным общением», — передает ТАСС слова Сергеева.

Также отмечается, что рано или поздно партнеры вернуться к сотрудничеству. «Очень вести себя таким образом, чтобы самим не поддаваться на провокации, не рвать отношения», — уточнил он.

Большая часть иностранных агентств и академий наук заморозили отношения с российскими специалистами. Среди них — академия наук Германии «Леопольдина», Французская академия наук и Национальная академия наук США.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заступился за Россию в вопросе исключения страны из G20. Также китайские СМИ писали, что санкции США в отношении России являются лицемерием, так как предают все западные демократические ценности. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, часть из которых — персональные. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию».

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