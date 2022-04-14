СК РФ: нападение на Брянскую область было совершено с воздуха

14 апреля 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

На территорию РФ вторглись два боевых вертолета, заявили в Следственном комитете РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападение вооруженных сил Украины на приграничный поселок Климово в Брянской области. В ведомстве заявили, что удар по населенному пункту был нанесен с воздуха. В воздушное пространство РФ вторглись два боевых украинских вертолета, сообщили в СК РФ. «С использованием 2 боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство России. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — цитирует заявление Следственного комитета РФ РИА «Новости». Ранее ВСУ обстреляли село Климово в Брянской области. По последней информации в результате инцидента пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападение вооруженных сил Украины на приграничный поселок Климово в Брянской области. В ведомстве заявили, что удар по населенному пункту был нанесен с воздуха. В воздушное пространство РФ вторглись два боевых украинских вертолета, сообщили в СК РФ. «С использованием 2 боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство России. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — цитирует заявление Следственного комитета РФ РИА «Новости». Ранее ВСУ обстреляли село Климово в Брянской области. По последней информации в результате инцидента пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.