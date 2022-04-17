Координатор ЛДПР в ХМАО пригрозил партийцам кадровыми чистками

По мнению источника агентства, окружное руководство партии избавляется от неугодных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Координатор югорского отделения ЛДПР Артем Зайцев пригрозил однопартийцам предстоящими кадровыми чистками. Об этом он заявил в ходе встречи с соратниками в Сургуте. Записью мероприятия с URA.RU поделился собственный источник в партийной ячейке.

«В ЛДПР весь 2021 год работала группа людей, нацеленная на развал партии. Это признанный факт. По этому поводу проводится проверка, это не последнее кадровое решение», — сказал Зайцев. По его словам, в партии есть люди, которые преследуют исключительно корыстные цели. «Они появляются в партии и через некоторое время исчезают, мы насмотрелись на них», — добавил координатор.

Источник в региональном отделении ЛДПР сообщил URA.RU, что не согласен с такой оценкой координатора. «Исключают как раз таки самых активных членов партии, которые способны что-то отстаивать, доказывать, у которых есть авторитет. Причина в том, что окружной партийной верхушке не нужны сильные кандидаты и актив ЛДПР. У них свои оговоренные правила игры с властями и пассионарная ячейка внутри регионального отделения невыгодна. По этой причине они и слили выборы 2021 года, где на местном уровне убрали большинство ярких кандидатов», — делится мнением инсайдер.

Зайцев отказался от комментариев URA.RU, заявив, что все мероприятия партии сейчас сконцентрированы вокруг памяти Владимира Жириновского. «На сегодняшний день партия ЛДПР максимально старается проводить мероприятия посвященные памяти Владимира Вольфовича. В партии до 40 дней мы не разговариваем ни о каких кадровых перестановках. Эти люди, передающие какие-то записи СМИ, не совсем правильно поступают», — прокомментировал Зайцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в югорском отделении ЛДПР накануне смерти Жириновского был изгнан ряд активистов. Речь шла о шести либерал-демократах, которые представляли партию в Сургуте и Сургутском районе.

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