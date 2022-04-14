ВСУ атаковали села в Белгородской области

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Вооруженные силы Украины атаковали села Сподарюшино и Безымено Фото:

Украинские вооруженные силы атаковали села Сподарюшино и Безымено в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших среди местных жителей нет, население Сподарюшино и Безымено временно эвакуировали.

«Белгородский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины села Сподарюшино в Грайворонском округе. По его словам, пострадавших и жертв среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов тоже нет», — сообщает РИА «Новости».

Ранее днем ВСУ обстреляли погранпункт в селе Климово Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт обстрела. В результате нападения пострадали семь жителей Климово, в том числе годовалый ребенок, и два дома.

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Украинские вооруженные силы атаковали села Сподарюшино и Безымено в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших среди местных жителей нет, население Сподарюшино и Безымено временно эвакуировали. «Белгородский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины села Сподарюшино в Грайворонском округе. По его словам, пострадавших и жертв среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов тоже нет», — сообщает РИА «Новости». Ранее днем ВСУ обстреляли погранпункт в селе Климово Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт обстрела. В результате нападения пострадали семь жителей Климово, в том числе годовалый ребенок, и два дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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