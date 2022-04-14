ВСУ атаковали села в Белгородской области

14 апреля 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины атаковали села Сподарюшино и Безымено Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Украинские вооруженные силы атаковали села Сподарюшино и Безымено в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших среди местных жителей нет, население Сподарюшино и Безымено временно эвакуировали. «Белгородский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины села Сподарюшино в Грайворонском округе. По его словам, пострадавших и жертв среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов тоже нет», — сообщает РИА «Новости». Ранее днем ВСУ обстреляли погранпункт в селе Климово Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт обстрела. В результате нападения пострадали семь жителей Климово, в том числе годовалый ребенок, и два дома. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские вооруженные силы атаковали села Сподарюшино и Безымено в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших среди местных жителей нет, население Сподарюшино и Безымено временно эвакуировали. «Белгородский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины села Сподарюшино в Грайворонском округе. По его словам, пострадавших и жертв среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов тоже нет», — сообщает РИА «Новости». Ранее днем ВСУ обстреляли погранпункт в селе Климово Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт обстрела. В результате нападения пострадали семь жителей Климово, в том числе годовалый ребенок, и два дома.