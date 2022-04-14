Французский политолог: как США могут передать вооружение Украине

14 апреля 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Европа получит новую технику, взамен отправленной на Украину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обещанное Украине вооружение, включая вертолеты Ми-17, могут доставлять грузовиками из разных стран Европы. Таким мнением с URA.RU поделилась международный эксперт по геополитике, французский политический эксперт Ирина Шазот. «Вертолеты могут перевезены наземным транспортом, например, обычными грузовиками. Во-вторых, вертолеты не находятся специально в США, они находятся, скорее всего, в доставке из разных европейских стран. Грузовиков достаточно много проходит через границу, много беженцев. Наиболее правильно спланированная операция, когда происходит несколько поставок из различных стран, тогда это довольно сложно отследить, нежели какая-то огромная поставка из США, которая, например, может быть как-то отслежена», — сказала Ирина Шазот. Международный эксперт считает, что страны-поставщики получат взамен от США более современную технику. По ее словам, такая практика уже существует. «Так поставляют многие вооружения. Так было с ракетным комплексом С-300 из Словакии. Взамен им поставят более современное вооружение», — объяснила политолог. Ранее Словакия передала Украине ЗРК С-300. Взамен США отправили зенитный ракетный комплекс Patriot. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении С-300 высокоточными ракетами морского базирования «Калибр». Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По словам главы государства, ее целью является не оккупация, а демилитаризация и денацификация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Обещанное Украине вооружение, включая вертолеты Ми-17, могут доставлять грузовиками из разных стран Европы. Таким мнением с URA.RU поделилась международный эксперт по геополитике, французский политический эксперт Ирина Шазот. «Вертолеты могут перевезены наземным транспортом, например, обычными грузовиками. Во-вторых, вертолеты не находятся специально в США, они находятся, скорее всего, в доставке из разных европейских стран. Грузовиков достаточно много проходит через границу, много беженцев. Наиболее правильно спланированная операция, когда происходит несколько поставок из различных стран, тогда это довольно сложно отследить, нежели какая-то огромная поставка из США, которая, например, может быть как-то отслежена», — сказала Ирина Шазот. Международный эксперт считает, что страны-поставщики получат взамен от США более современную технику. По ее словам, такая практика уже существует. «Так поставляют многие вооружения. Так было с ракетным комплексом С-300 из Словакии. Взамен им поставят более современное вооружение», — объяснила политолог. Ранее Словакия передала Украине ЗРК С-300. Взамен США отправили зенитный ракетный комплекс Patriot. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении С-300 высокоточными ракетами морского базирования «Калибр». Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По словам главы государства, ее целью является не оккупация, а демилитаризация и денацификация.