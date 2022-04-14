Какая судьба ждет два отеля Hyatt в Екатеринбурге, пока неизвестно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сегодня ночью, 14 апреля, постояльцы сочинского Hyatt Regency Sochi получили информацию об отмене броней, сообщают читатели URA.RU. Это произошло за день до того, как отель в Сочи решил сменить свое название. Что будет с двумя отелями американской компании в Екатеринбурге, пока непонятно.

«Постояльцы сочинского Hyatt сегодня ночью получили отмены броней. Тоже неожиданно», — рассказал один из источников, пожелавший остаться анонимным. На официальном сайте Hyatt hotels Corporation также появилась дополненная новость о том, что американская компания «приостановит предоставление услуг в соответствии с действующим соглашением об управлении в Hyatt Regency Sochi с 23:59 по местному времени 14 апреля 2022 года». В пресс-службе сочинской компании заявили, что с 15 апреля Hyatt Regency Sochi переименуют в Grand Karat Sochi.

Судьба двух отелей — пятизвездочного Hyatt Regency Ekaterinburg и четырехзвездочного Hyatt Place Ekaterinburg, остается неизвестной. «Центральный офис Hyatt Regency держит персонал в Екатеринбурге в неведении. Также никаких пояснений от менеджмента американской сети не получили инвесторы в Екатеринбурге (холдинг „Уральская горно-металлургическая компания“ — прим. редакции)», — сообщает другой источник.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «УГМК», которая занималась строительством екатеринбургских отелей, но там отказались комментировать происходящее. Представители Hyatt Regency в Екатеринбурге также воздержались от комментариев.

Американская компания Hyatt hotels Corporation разорвала контракт с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, который располагается в Москве. С 15 апреля список пополниться отелем, который находится в Сочи. Ранее пресс-служба Hyatt Regency Ekaterinburg и Hyatt Place Ekaterinburg заявляла, что «компания Hyatt продолжает управление другими отелями Hyatt в России, в том числе двумя отелями в Екатеринбурге».

Разорванные контракты являются частью санкций против России, введенных из-за спецоперации на Украине, цель которой демилитаризация и денацификация страны. Западные лидеры отмечают отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину Российской Федерации.

Заявление дополнили информацией о сочинском отеле Официальный сайт Hyatt hotels Corporation

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