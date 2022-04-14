Сегодня ночью, 14 апреля, постояльцы сочинского Hyatt Regency Sochi получили информацию об отмене броней, сообщают читатели URA.RU. Это произошло за день до того, как отель в Сочи решил сменить свое название. Что будет с двумя отелями американской компании в Екатеринбурге, пока непонятно.
«Постояльцы сочинского Hyatt сегодня ночью получили отмены броней. Тоже неожиданно», — рассказал один из источников, пожелавший остаться анонимным. На официальном сайте Hyatt hotels Corporation также появилась дополненная новость о том, что американская компания «приостановит предоставление услуг в соответствии с действующим соглашением об управлении в Hyatt Regency Sochi с 23:59 по местному времени 14 апреля 2022 года». В пресс-службе сочинской компании заявили, что с 15 апреля Hyatt Regency Sochi переименуют в Grand Karat Sochi.
Судьба двух отелей — пятизвездочного Hyatt Regency Ekaterinburg и четырехзвездочного Hyatt Place Ekaterinburg, остается неизвестной. «Центральный офис Hyatt Regency держит персонал в Екатеринбурге в неведении. Также никаких пояснений от менеджмента американской сети не получили инвесторы в Екатеринбурге (холдинг „Уральская горно-металлургическая компания“ — прим. редакции)», — сообщает другой источник.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «УГМК», которая занималась строительством екатеринбургских отелей, но там отказались комментировать происходящее. Представители Hyatt Regency в Екатеринбурге также воздержались от комментариев.
Американская компания Hyatt hotels Corporation разорвала контракт с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, который располагается в Москве. С 15 апреля список пополниться отелем, который находится в Сочи. Ранее пресс-служба Hyatt Regency Ekaterinburg и Hyatt Place Ekaterinburg заявляла, что «компания Hyatt продолжает управление другими отелями Hyatt в России, в том числе двумя отелями в Екатеринбурге».
Разорванные контракты являются частью санкций против России, введенных из-за спецоперации на Украине, цель которой демилитаризация и денацификация страны. Западные лидеры отмечают отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину Российской Федерации.
Сегодня ночью, 14 апреля, постояльцы сочинского Hyatt Regency Sochi получили информацию об отмене броней, сообщают читатели URA.RU. Это произошло за день до того, как отель в Сочи решил сменить свое название. Что будет с двумя отелями американской компании в Екатеринбурге, пока непонятно. «Постояльцы сочинского Hyatt сегодня ночью получили отмены броней. Тоже неожиданно», — рассказал один из источников, пожелавший остаться анонимным. На официальном сайте Hyatt hotels Corporation также появилась дополненная новость о том, что американская компания «приостановит предоставление услуг в соответствии с действующим соглашением об управлении в Hyatt Regency Sochi с 23:59 по местному времени 14 апреля 2022 года». В пресс-службе сочинской компании заявили, что с 15 апреля Hyatt Regency Sochi переименуют в Grand Karat Sochi. Судьба двух отелей — пятизвездочного Hyatt Regency Ekaterinburg и четырехзвездочного Hyatt Place Ekaterinburg, остается неизвестной. «Центральный офис Hyatt Regency держит персонал в Екатеринбурге в неведении. Также никаких пояснений от менеджмента американской сети не получили инвесторы в Екатеринбурге (холдинг „Уральская горно-металлургическая компания“ — прим. редакции)», — сообщает другой источник. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «УГМК», которая занималась строительством екатеринбургских отелей, но там отказались комментировать происходящее. Представители Hyatt Regency в Екатеринбурге также воздержались от комментариев. Американская компания Hyatt hotels Corporation разорвала контракт с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, который располагается в Москве. С 15 апреля список пополниться отелем, который находится в Сочи. Ранее пресс-служба Hyatt Regency Ekaterinburg и Hyatt Place Ekaterinburg заявляла, что «компания Hyatt продолжает управление другими отелями Hyatt в России, в том числе двумя отелями в Екатеринбурге». Разорванные контракты являются частью санкций против России, введенных из-за спецоперации на Украине, цель которой демилитаризация и денацификация страны. Западные лидеры отмечают отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину Российской Федерации.