Украина обстреляла еще одно российское село

14 апреля 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

В результате обстрела пострадали несколько жилых домов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет. В данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди вывезены за его пределы. Более подробная информация будет после детального обследования территории», — написал Гладков. Ранее ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области. В результате обстрела пострадало восемь человек, в том числе один ребенок. Несколько жилых домов были разрушены. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет. В данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди вывезены за его пределы. Более подробная информация будет после детального обследования территории», — написал Гладков. Ранее ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области. В результате обстрела пострадало восемь человек, в том числе один ребенок. Несколько жилых домов были разрушены. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.