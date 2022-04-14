Челябинский замминистра, задержанный ФСБ, встретит лето в СИЗО

Александр Кузнецов не признает вину Фото: Сергей Иванов © URA.RU

Тракторозаводский районный суд Челябинска14 апреля продли срок заключения под стражей для заместителя министра здравоохранения области Александра Кузнецова. Об этом сообщила URA.RU консультант суда Ирина Савинкова.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Мера пресечения продлена до 27 июня 2022 года», -рассказала Ирина Савинкова.

Сотрудники ФСБ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области задержали Кузнецова 18 февраля. Чиновника увезли на допрос с рабочего места, в самом в министерстве прошли обыски. Решением суда Кузнецов взят под стражу на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве в составе группы лиц и в двух эпизодах злоупотреблении должностными полномочиями.

Все эпизоды связан с поставкой томографов в больницы региона весной 2020 года по завышенной цене. Сумма ущерба для бюджета превысила 60 млн рублей. Замминистра вины не признает.