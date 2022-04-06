06 апреля 2022

Челябинскому замминистра, задержанному ФСБ, добавили новое дело. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Претензии силовиков связаны с закупкой томографа Фото:

В отношении заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, задержанного 18 февраля сотрудниками ФСБ, возбудили новое уголовное дело. Его подозревают в еще одном эпизоде злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия. Информацию об этом URA.RU подтвердили источники в правоохранительных органах.

«Новый преступный эпизод также связан с поставками в Челябинскую области дорогостоящей медицинской техники в период 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Кузнецов подписал документы по государственному контракту от декабря 2020 года на поставку еще одного, четвертого, томографа, по цене, завышенной на несколько миллионов рублей. Поставила его фирма, не связанная с бенефициаром всех остальных компаний Еленой Селищевой: ООО „Медпроект-Зауралье“», — рассказал источник.

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По данным СБИС, в декабре 2020 года ООО «Медпроект-Зауралье», зарегистрированное в Курганской области, действительно поставило в Челябинскую область томограф за 50 млн рублей. Цена оказалась завышена более чем на 10 млн рублей. Фактически томограф привезли только в мае 2021 года, допустив просрочку по государственному контракту.

По данным URA.RU, новое преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, при оперативном сопровождении УФСБ по региону. Дело расследует следственное управление СКР. Официальные источники новый эпизод не комментируют.

Кузнецова задержали 18 февраля, в министерстве прошли обыски. Чиновники отправили под стражу сроком до 19 апреля по обвинению в мошенничестве в составе группы лиц и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он также мог способствовать приобретению регионом трех томографов весной 2020 года по завышенной цене. Сумма ущерба для бюджета превысила 60 млн рублей. Своей вины Кузнецов не признает, со следствием сотрудничать отказывается.

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В отношении заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, задержанного 18 февраля сотрудниками ФСБ, возбудили новое уголовное дело. Его подозревают в еще одном эпизоде злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия. Информацию об этом URA.RU подтвердили источники в правоохранительных органах. «Новый преступный эпизод также связан с поставками в Челябинскую области дорогостоящей медицинской техники в период 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Кузнецов подписал документы по государственному контракту от декабря 2020 года на поставку еще одного, четвертого, томографа, по цене, завышенной на несколько миллионов рублей. Поставила его фирма, не связанная с бенефициаром всех остальных компаний Еленой Селищевой: ООО „Медпроект-Зауралье“», — рассказал источник. По данным СБИС, в декабре 2020 года ООО «Медпроект-Зауралье», зарегистрированное в Курганской области, действительно поставило в Челябинскую область томограф за 50 млн рублей. Цена оказалась завышена более чем на 10 млн рублей. Фактически томограф привезли только в мае 2021 года, допустив просрочку по государственному контракту. По данным URA.RU, новое преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, при оперативном сопровождении УФСБ по региону. Дело расследует следственное управление СКР. Официальные источники новый эпизод не комментируют. Кузнецова задержали 18 февраля, в министерстве прошли обыски. Чиновники отправили под стражу сроком до 19 апреля по обвинению в мошенничестве в составе группы лиц и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он также мог способствовать приобретению регионом трех томографов весной 2020 года по завышенной цене. Сумма ущерба для бюджета превысила 60 млн рублей. Своей вины Кузнецов не признает, со следствием сотрудничать отказывается.
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