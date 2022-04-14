Совхоз им. Ленина подал в суд на фирму адвоката Павла Грудинина Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Арбитражном суде Московской области на рассмотрении находится иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» к ООО «Консалт-Траст». Последняя организация принадлежит юристу Ольги Марасановой и по совместительству адвокату олигарха Павла Грудинина. ООО «Консалт-Траст» приобрело недвижимость в ущерб Совхозу. Истцы уверены, что Грудинин заведомо пошел на такой шаг. Акционеры Совхоза требуют взыскать с ответчика полную сумму ущерба.

«Речь идет о 4 квартирах по адресу: поселок совхоза имени Ленина, дом №22. ООО „Консалт-Траст“, генеральным директором которого является Марасанова Ольга Николаевна, получила жилплощади за 15,7 млн рублей. При этом рыночная цена в 2016 году, то есть на момент совершения сделки, составляла 39,2 млн рублей», — об этом стало известно URA.RU из иска акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина». Сообщается, что общая сумма ущерба, нанесенного Совхозу, составила 23,5 млн рублей.

Истцы отмечают, что Ольге Марсановой, являющейся адвокатом Грудинина, который ранее был замечен в махинациях с недвижимостью, сейчас придется защищать в суде и свои интересы. Акционеры Совхоза требуют взыскания всей суммы ущерба.

Как пишут «Новые известия», это не первая и не самая серьезная махинация олигарха. Всего с 1997 года Грудинин продал порядка 90 земельных участков на 180 га. На этой территории появились ТЦ «Вегас», «Твой дом», «Вэймарт», «Леруа Мерлен», «Метро», «Ашан», а также «Ниссан», «Тойота» и «Лексус». Сделки тоже были оформлены в ущерб «Совхозу им. Ленина», пишет издание.

Ранее экс-работники и акционера Совхоза имени Ленина обвинили директора Павла Грудинина в мошенничестве с недвижимостью предприятия. Десятки квартир по низкой стоимости продали его близким родственникам и бизнес-партнеру. В декабре 2021 года Грудинина уличили в еще одной махинации. Арбитражный апелляционный суд признал законным решение об оценке 974 тысяч акций, принадлежащих директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Суд оценил акции в 630 млн рублей. При этом сам Грудинин заявил, что его пакет акций стоит 4,8 млрд рублей.

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