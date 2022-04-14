Минобороны: крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм

15 апреля 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Крейсер «Москва» затонул при буксировке Фото: Константин Михальчевский © URA.RU Крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «При буксировке крейсера „Москва“ в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — сообщили в ведомстве. Информацию передает ТАСС. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, в результате чего на корабле сдетонировал боезапас. В ведомстве уточнили, что экипаж крейсера полностью эвакуирован, а сам корабль остается на плаву. Причины пожара пока не установлены. Позднее в Пентагоне рассказали, что флагманский крейсер своим ходом отправится в порт в Севастополе. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «При буксировке крейсера „Москва“ в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — сообщили в ведомстве. Информацию передает ТАСС. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, в результате чего на корабле сдетонировал боезапас. В ведомстве уточнили, что экипаж крейсера полностью эвакуирован, а сам корабль остается на плаву. Причины пожара пока не установлены. Позднее в Пентагоне рассказали, что флагманский крейсер своим ходом отправится в порт в Севастополе.