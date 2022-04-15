В России хотят наладить собственное производство электроники

Власти РФ планируют наладить производство отечественной электроники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российское правительство собирается налаживать нацпроект в области электроники. Проект обсуждался 9 апреля на совещании в правительстве; 22 апреля отправят на утверждение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Реализация нацпроекта будет идти по четырем направлениям: продукт, инфраструктура, спрос, кадры. По ним подготовят отдельные федеральные проекты, передает « Коммерсант ».

Что касается графы «Продукт», в текущем году власти запустят программу по реинжинирингу зарубежных решений и переносу их производства в РФ и Китай, к 2024 году собираются обеспечить 100% импортозамещения по всем направлениям, а к 2030 году «завершат формирование продуктового портфеля российских технологий».

В графе «Инфраструктура» написано, что в этом году в России будет запущено производство микроэлектроники. К 2030 году запланировано кратное увеличение числа российских дизайн-центров. Что касается направления «Спрос», власти планируют стимулировать закупку российской электроники через сквозные проекты, в которых примут участие крупнейшие корпорации и компании. Направление «Кадры» предполагает проведение порядка 2-х тысяч научно-исследовательских работ и создание около 400 прототипов новой электроники.

Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности.

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