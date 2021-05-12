Транспортную развязку будет строить подмосковная компания «Альмакоргруп» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительством транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге займется крупная подмосковная компания «Альмакоргруп». Фирма, с которой неоднократно судилась мэрия Нижнего Тагила, оказалась единственным участником аукциона. Об этом говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.

«Участник, с которым планируется заключить контракт — ООО „Альмакоргруп“. Предложение участника — 6,366 млрд рублей», — говорится в сведениях о закупке. По условиям договора, компания должна построить развязку на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Работы должны быть закончены до 31 декабря 2024 года.

В пресс-службе «Альмакоргруп» не смогли оперативно прокомментировать URA.RU получение контракта, попросив время на подготовку ответа. Компания известна как подрядчик крупных дорожных работ в Москве и за ее пределами. В разное время «Альмакоргруп» занималась строительством ЦКАД, Кутузовского тоннеля и Сокольнической линии столичного метро.

В Свердловской области фирма также уже заключала контракты с властями. В конце 2019 года «Альмакоргруп» выиграла тендер на строительство моста через тагильский пруд. Мэрия Нижнего Тагила штрафовала подрядчика и подавала на него в суд за неисполнение контрактных обязательств.

О планах реконструировать развязку у «Калины», построенной в 1963 году, власти Екатеринбурга заговорили в начале 2019 года. В марте 2021 года мэрия объявила конкурс на контракт в 6,4 млрд рублей. Тендер был отменен из-за возможных претензий ФАС. Обновленная развязка, по замыслу городских чиновников, должна увеличить пропускную способность путепровода.