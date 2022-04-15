Боевые фрегаты НАТО вошли в Балтийское море

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, иллюминатор, корабли военные
НАТО готовит учения с Эстонией Фото:

В Балтийское море вошла часть кораблей первой постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО. По информации портала телерадиовещания ERR, ожидается, что они поучаствуют в учениях, которые будут проводиться с соседними странами-союзниками

«В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта. Первостепенная задача — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом», — передает ERR.

Три фрегата, которые стоят в порту в Эстонии, пришли из международных вод Норвегии после учений. Ожидается, что учения с эстонскими морпехами пройдут на следующей неделе.

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В Балтийское море вошла часть кораблей первой постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО. По информации портала телерадиовещания ERR, ожидается, что они поучаствуют в учениях, которые будут проводиться с соседними странами-союзниками «В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта. Первостепенная задача — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом», — передает ERR. Три фрегата, которые стоят в порту в Эстонии, пришли из международных вод Норвегии после учений. Ожидается, что учения с эстонскими морпехами пройдут на следующей неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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