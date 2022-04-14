В Екатеринбурге полицейский прострелил ногу дебоширу

15 апреля 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

Полицейские выяснили, что задержанный уже был судим Фото: Анна Майорова © URA.RU Наряд полиции приехал на вызов к дому по улице Надеждинская в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Соседи пожаловались на шумного жильца, который кричал и выбивал стекла квартиры. Усмирить мужчину получилось только выстрелом в ногу, рассказали URA.RU в пресс-центре МВД России. «В жилище был обнаружен мужчина, который вел себя неадекватно: он попытался ударить полицейского креслом, затем начал размахивать топором. После того, как металлическая часть топора слетела с топорища, хозяин квартиры взял в руки канцелярский нож, осколок стекла и попытался напасть на сотрудника. Примененный перцовый газ на правонарушителя не подействовал, поэтому для отражения вооруженного нападения полицейский применил табельное оружие», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Чтобы задержать хулигана, полицейский выстрелил ему в ногу. Затем мужчину отправили в больницу. Полицейские выяснили, что задержанный уже был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление и незаконный оборот наркотиков. «Предварительно установлено, что применение сотрудником полиции оружия является правомерным. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по ее итогам будет принято процессуальное решение», — добавила Ирина Волк. Ранее URA.RU писало, что в Подольске полковник полиции выстрелил из травматического пистолета в затылок своей жене. По словам полицейского, он сделал это случайно, когда чистил оружие. Отмечается, что по другой версии у супругов разгорелся конфликт, в результате которого мужчина хотел убить свою жену. В квартире в это время находился десятилетний ребенок и мать потерпевшей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Наряд полиции приехал на вызов к дому по улице Надеждинская в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Соседи пожаловались на шумного жильца, который кричал и выбивал стекла квартиры. Усмирить мужчину получилось только выстрелом в ногу, рассказали URA.RU в пресс-центре МВД России. «В жилище был обнаружен мужчина, который вел себя неадекватно: он попытался ударить полицейского креслом, затем начал размахивать топором. После того, как металлическая часть топора слетела с топорища, хозяин квартиры взял в руки канцелярский нож, осколок стекла и попытался напасть на сотрудника. Примененный перцовый газ на правонарушителя не подействовал, поэтому для отражения вооруженного нападения полицейский применил табельное оружие», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Чтобы задержать хулигана, полицейский выстрелил ему в ногу. Затем мужчину отправили в больницу. Полицейские выяснили, что задержанный уже был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление и незаконный оборот наркотиков. «Предварительно установлено, что применение сотрудником полиции оружия является правомерным. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по ее итогам будет принято процессуальное решение», — добавила Ирина Волк. Ранее URA.RU писало, что в Подольске полковник полиции выстрелил из травматического пистолета в затылок своей жене. По словам полицейского, он сделал это случайно, когда чистил оружие. Отмечается, что по другой версии у супругов разгорелся конфликт, в результате которого мужчина хотел убить свою жену. В квартире в это время находился десятилетний ребенок и мать потерпевшей.