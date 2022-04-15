Войска ДНР взяли завод имени Ильича в Мариуполе

15 апреля 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Завод в Мариуполе освободили об националистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе полностью освобожден от националистических батальонов войсками Донецкой народной республики. С таким заявлением выступили в Министерстве обороны РФ. «Войска ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе», — сообщили в военном ведомстве. Заявление приводит РИА «Новости». Вооруженные силы России двумя днями ранее освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Также были освобождены все заложники националистов. С февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По заявлению президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе полностью освобожден от националистических батальонов войсками Донецкой народной республики. С таким заявлением выступили в Министерстве обороны РФ. «Войска ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе», — сообщили в военном ведомстве. Заявление приводит РИА «Новости». Вооруженные силы России двумя днями ранее освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Также были освобождены все заложники националистов. С февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По заявлению президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.