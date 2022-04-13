МО РФ: порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков «Азова»*

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бронежилет, каска, боец, воин, война, армия россии, обмундирование, снаряжение, военный, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Российские военные освободили порт от украинских националистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России полностью освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Все заложники, удерживавшиеся нацистами на портовых судах, освобождены. Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов „Азова“, блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», — заявили в Минобороны РФ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. Ранее он заявил, что чеченские силовики взяли штурмом украинских националистов, засевших на заводе «Азовсталь» с помощью гранат. По его данным, российская армия освободила Мариуполь на 98%, передает «Царьград».

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.

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Вооруженные силы России полностью освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Все заложники, удерживавшиеся нацистами на портовых судах, освобождены. Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов „Азова“, блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», — заявили в Минобороны РФ. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. Ранее он заявил, что чеченские силовики взяли штурмом украинских националистов, засевших на заводе «Азовсталь» с помощью гранат. По его данным, российская армия освободила Мариуполь на 98%, передает «Царьград». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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