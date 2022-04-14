В центре Челябинска готовятся сносить жилые дома

Реновация поможет жильцам дома Пушкина, 69 переехать в новые квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска планирует снести дома в центре города на улице Пушкина и Свободы. Жителей домов городские власти приглашают принять участие в предстоящей реновации. Проект о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки размещен на официальном сайте администрации.

«В границы КРТ вошел жилой дом на ул. Пушкина, 69, который признан аварийным. Также в проект вошел жилой дом на ул. Свободы, 82а, износ которого составляет более 55%. Администрация организует собрание собственников жилья дома. Если жильцы не согласятся участвовать в КРТ, дом исключат из его границ», — отметили в мэрии.

Согласно проекту, комплексное развитие территории жилой застройки проходит в Советском районе в границах улиц: Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова. На завершение реновации данной территории выделяется 7 лет.

Ранее стало известно, что в Челябинске готовят к расселению и сносу семь многоквартирных домов в разных районах города. Эти работы ведутся в рамках работы по ликвидации аварийного фонда.