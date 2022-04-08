08 апреля 2022

В Челябинске снесут семь многоквартирных домов

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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Власти решили переселить челябинцев из разрушающихся многоэтажек Фото:

В Челябинске готовят к расселению и сносу семь многоквартирных домов в разных районах города. Об этом сообщила 11 апреля вице-мэр областного центра Надежда Рыльская.

«В рамках работы по ликвидации аварийного фонда предусмотрен снос семи многоквартирных домов в семи районах города. Документы в работе», — доложила Рыльская во время идущего в формате ВКС совещания главе города Наталье Котовой.

По словам чиновницы, городские власти намерены таким образом расселить 23 семьи. Еще 21 семья уже получила новые квартиры. На слом пошло почти 730 квадратных метров ветхого жилья в непригодных для жизни домах. Еще 24 квартиры получили в рамках федерального закона достигшие совершеннолетия дети-сироты.

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В Челябинске готовят к расселению и сносу семь многоквартирных домов в разных районах города. Об этом сообщила 11 апреля вице-мэр областного центра Надежда Рыльская. «В рамках работы по ликвидации аварийного фонда предусмотрен снос семи многоквартирных домов в семи районах города. Документы в работе», — доложила Рыльская во время идущего в формате ВКС совещания главе города Наталье Котовой. По словам чиновницы, городские власти намерены таким образом расселить 23 семьи. Еще 21 семья уже получила новые квартиры. На слом пошло почти 730 квадратных метров ветхого жилья в непригодных для жизни домах. Еще 24 квартиры получили в рамках федерального закона достигшие совершеннолетия дети-сироты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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