В Челябинске снесут семь многоквартирных домов

Власти решили переселить челябинцев из разрушающихся многоэтажек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске готовят к расселению и сносу семь многоквартирных домов в разных районах города. Об этом сообщила 11 апреля вице-мэр областного центра Надежда Рыльская.

«В рамках работы по ликвидации аварийного фонда предусмотрен снос семи многоквартирных домов в семи районах города. Документы в работе», — доложила Рыльская во время идущего в формате ВКС совещания главе города Наталье Котовой.

По словам чиновницы, городские власти намерены таким образом расселить 23 семьи. Еще 21 семья уже получила новые квартиры. На слом пошло почти 730 квадратных метров ветхого жилья в непригодных для жизни домах. Еще 24 квартиры получили в рамках федерального закона достигшие совершеннолетия дети-сироты.