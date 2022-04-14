В мэрии из ХМАО чиновники массово скрыли доходы

В администрации Талинки у чиновников случился массовый сбой при заполнении налоговой декларации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

В администрации поселка Талинка из Октябрьского района 20 чиновников неправильно заполнили декларации о доходах за 2021 год, в том числе, не указав все источники заработка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«В ходе проверки выявлены факты предоставления муниципальными служащими в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера недостоверных и неполных сведений за 2021 год. Данные нарушения связаны с неправильным заполнением справок, не указаны все источники доходов, полученных в коммерческих организациях, не отражаются сведения об открытых счетах в кредитных организациях», — рассказали в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокурор Октябрьского района внес в адрес руководства администрации поселка представление об устранении выявленных нарушений. Все 20 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что срок подачи налоговых деклараций в РФ для чиновников и депутатов истек 1 апреля. В ближайшее время они должны быть обнародованы.