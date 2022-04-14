14 апреля 2022
13 апреля 2022

В мэрии из ХМАО чиновники массово скрыли доходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, налоговая декларация
В администрации Талинки у чиновников случился массовый сбой при заполнении налоговой декларации Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

В администрации поселка Талинка из Октябрьского района 20 чиновников неправильно заполнили декларации о доходах за 2021 год, в том числе, не указав все источники заработка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«В ходе проверки выявлены факты предоставления муниципальными служащими в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера недостоверных и неполных сведений за 2021 год. Данные нарушения связаны с неправильным заполнением справок, не указаны все источники доходов, полученных в коммерческих организациях, не отражаются сведения об открытых счетах в кредитных организациях», — рассказали в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокурор Октябрьского района внес в адрес руководства администрации поселка представление об устранении выявленных нарушений. Все 20 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что срок подачи налоговых деклараций в РФ для чиновников и депутатов истек 1 апреля. В ближайшее время они должны быть обнародованы.

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В администрации поселка Талинка из Октябрьского района 20 чиновников неправильно заполнили декларации о доходах за 2021 год, в том числе, не указав все источники заработка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «В ходе проверки выявлены факты предоставления муниципальными служащими в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера недостоверных и неполных сведений за 2021 год. Данные нарушения связаны с неправильным заполнением справок, не указаны все источники доходов, полученных в коммерческих организациях, не отражаются сведения об открытых счетах в кредитных организациях», — рассказали в надзорном ведомстве. По итогам проверки прокурор Октябрьского района внес в адрес руководства администрации поселка представление об устранении выявленных нарушений. Все 20 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что срок подачи налоговых деклараций в РФ для чиновников и депутатов истек 1 апреля. В ближайшее время они должны быть обнародованы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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