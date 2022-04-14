Тюменцы смогут напрямую летать в Башкирию

15 апреля 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

«Ютэйр» запускает рейсы из Тюмени в Уфу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авиакомпания Utair дополнила свое весенне-летнее расписание прямым рейсом из Тюмени в Уфу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «В период весенне-летней навигации Utair планирует полеты из Уфы по 13 маршрутам. В том числе — в Тюмень», — рассказали URA.RU в Utair. Ближайшие прямой перелет запланирован на 19 апреля. Время в пути составит чуть более двух часов. Вылет из Тюмени в 06:05, прибытие в Уфу — в 08:20. Цены стартуют от 4 185 рублей. Ранее URA.RU писало, что новая авиакомпания запустила рейсы из Москвы в Тобольск. Перевозчик «ЮВТ АЭРО» начнет выполнять перелеты с 25 апреля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Авиакомпания Utair дополнила свое весенне-летнее расписание прямым рейсом из Тюмени в Уфу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «В период весенне-летней навигации Utair планирует полеты из Уфы по 13 маршрутам. В том числе — в Тюмень», — рассказали URA.RU в Utair. Ближайшие прямой перелет запланирован на 19 апреля. Время в пути составит чуть более двух часов. Вылет из Тюмени в 06:05, прибытие в Уфу — в 08:20. Цены стартуют от 4 185 рублей. Ранее URA.RU писало, что новая авиакомпания запустила рейсы из Москвы в Тобольск. Перевозчик «ЮВТ АЭРО» начнет выполнять перелеты с 25 апреля.