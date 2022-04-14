14 апреля 2022

Тюменцы смогут напрямую летать в Башкирию

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, utair, ютейр, ютэйр
«Ютэйр» запускает рейсы из Тюмени в Уфу Фото:

Авиакомпания Utair дополнила свое весенне-летнее расписание прямым рейсом из Тюмени в Уфу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В период весенне-летней навигации Utair планирует полеты из Уфы по 13 маршрутам. В том числе — в Тюмень», — рассказали URA.RU в Utair.

Ближайшие прямой перелет запланирован на 19 апреля. Время в пути составит чуть более двух часов. Вылет из Тюмени в 06:05, прибытие в Уфу — в 08:20. Цены стартуют от 4 185 рублей.

Ранее URA.RU писало, что новая авиакомпания запустила рейсы из Москвы в Тобольск. Перевозчик «ЮВТ АЭРО» начнет выполнять перелеты с 25 апреля.

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Авиакомпания Utair дополнила свое весенне-летнее расписание прямым рейсом из Тюмени в Уфу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «В период весенне-летней навигации Utair планирует полеты из Уфы по 13 маршрутам. В том числе — в Тюмень», — рассказали URA.RU в Utair. Ближайшие прямой перелет запланирован на 19 апреля. Время в пути составит чуть более двух часов. Вылет из Тюмени в 06:05, прибытие в Уфу — в 08:20. Цены стартуют от 4 185 рублей. Ранее URA.RU писало, что новая авиакомпания запустила рейсы из Москвы в Тобольск. Перевозчик «ЮВТ АЭРО» начнет выполнять перелеты с 25 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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