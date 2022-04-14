За первый квартал 2022 года средний чек при покупке смартфона на Avito составил 20490 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюменской области стали чаще приобретать мобильные телефоны с рук. Об этом агентству сообщила пресс-служба Avito. За год количество продаж выросло на 24%.

«В первом квартале 2022 года через Avito в Тюмени было продано на 24% больше смартфонов, чем год назад. Средняя стоимость покупки смартфона на 40% ниже цены на первичном рынке», — рассказали в пресс-службе.

Лидером по продажам являются телефоны «яблочного» бренда. Средняя стоимость приобретения iPhone на площадке Avito составляет 28300 рублей, что выше на 25%, чем за аналогичный период прошлого года. Мобильная техника компании Apple составила 54% от всех продаж.

Следом идут смартфоны компании Samsung. Продажи выросли на 7% в сравнении с первым кварталом 2021 года. Средний чек составляет 14930 рублей. На продажи данной марки пришлось 16% от всех сделок по покупке смартфонов на сайте Avito.

Замкнул тройку лидеров самых продаваемых бренд Xiaomi. Количество продаж данных телефонов выросло на 25% c прошлого года, а средняя стоимость стала 10800 рублей. От количества всех продаж на рынке смартфонов, телефоны компании Xiaomi составили 12%.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени вырос спрос на смартфоны и компьютеры. Люди стараются приобрести технику, потому что боятся роста цен. Многие крупные компании приняли решение о приостановке своей деятельности на территории РФ. Так страны Запада отреагировали на начатую 24 февраля Россией спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин считает введенные западными лидерами санкции шагом к прямой агрессии по отношению к российским гражданам.

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