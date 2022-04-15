Проверки строящихся объектов Универсиады встали на паузу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Инспекторы Международной федерации университетского спорта (FISU) отменили все личные визиты в Екатеринбург, где в течение весны должны были проверять готовность объектов к летней Универсиаде-2023. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, близких к организации игр, спортивные ревизоры не появлялись на Урале с зимы.

В феврале представители FISU анонсировали, что с марта по май проведут несколько контрольных проверок в Екатеринбурге. Ожидалось, что город будут посещать не только строительные надзорщики, но и медиаконсультанты, эксперты по техническому сопровождению и другие специалисты. Однако этого не случилось. «Делегаты FISU отменили все поездки, общаются [с организаторами игр] только по видеосвязи», — поделился собеседник агентства. Другой инсайдер уточнил, что причина — в отсутствии авиасообщения с Россией.

Застройщики объектов Универсиады последний раз проверялись FISU два месяца назад. Как рассказал URA.RU гендиректор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев (компания занимается главными объектами игр), информацией о новых визитах строители не располагают. В пресс-службе дирекции Универсиады к моменту публикации не ответили на запрос URA.RU.

В предыдущий раз инспекция FISU приезжала в Екатеринбург в середине февраля. Спустя несколько дней к проверяющим присоединился глава Минспорта РФ Олег Матыцин. Подводя итог большой ревизии, министр публично объявил, что у FISU нет претензий к свердловским властям по ходу подготовки к Универсиаде.

Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Ход подготовки регулярно инспектируют федеральные чиновники. Беспокойство ранее высказывал помощник президента РФ Игорь Левитин, которому доложили, что пока темпы оставляют желать лучшего. Затем вице-премьер Дмитрий Чернышенко указывал губернатору Евгению Куйвашеву, что возведение объектов игр (всего их 31) идет с отставанием от графика.

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