Федеральный министр подвел итог большой ревизии Екатеринбурга. И ответил на претензии из Европы

18 февраля 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что у международных инспекторов FISU нет претензий по ходу подготовки Екатеринбурга к Универсиаде-2023. Об этом он сообщил на большом выездном совещании с губернатором Евгением Куйвашевым, уральским полпредом Владимиром Якушевым и членами комитета Госдумы по спорту, передает корреспондент URA.RU. Ранее чиновники FISU заявляли, что видят два повода для претензий. «В эти дни здесь [в Екатеринбурге] работала комиссия FISU. Замечаний к плану, к программе, по срокам, по качеству выполнения обязательств никаких нет. Вопрос, как вы знаете, находится на контроле и у президента [Владимира Путина], и у председателя правительства [Михаила Мишустина], и у [вице-премьера] Дмитрия Чернышенко — руководителя оргкомитета. В этом отношении Минспорта будет продолжать активно работать и с оргкомитетом, и с дирекцией», — заверил Матыцин, являющийся еще и президентом FISU. Представители FISU, проводившие на этой неделе проверку в Екатеринбурге, обнаружили проблемы с темпами строительства. Инспекторы пришли к выводу, что два объекта Универсиады — легкоатлетический стадион «Калининец» и Дворец дзюдо — рискуют быть сданы позже срока. Власти региона ранее утверждали, что обе ситуации под контролем. Министр Матыцин приехал в Екатеринбург утром 18 февраля. Основной темой его встреч стала подготовка города к Универсиаде-2023. Глава министерства лично пообщался с представителями власти и бизнеса, осмотрел строящиеся спортивные объекты и встретится с функционерами FISU, которые в течение нескольких дней работали в Екатеринбурге. Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Ход подготовки регулярно инспектируют федеральные чиновники. Беспокойство высказывал помощник президента РФ Игорь Левитин, которому доложили, что пока темпы оставляют желать лучшего. Затем вице-премьер Дмитрий Чернышенко указывал губернатору Евгению Куйвашеву, что возведение объектов игр (всего их 31) идет с отставанием от графика.