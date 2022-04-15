Новак объяснил, зачем переводить платежи за газ в рубли

Новак объяснил новую схему расчетов за российский газ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Переход к платежам за газ в рублях обусловлен стремлением РФ получать стопроцентную гарантию оплаты. Несмотря на то что несколько покупателей российского топлива согласились перечислять средства в национальной валюте страны, европейские политики рассматривают вариант полного отказа от закупок газа в РФ из-за нежелания переходить на новую форму расчетов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

«Некоторые европейские политики рассматривают возможность полного отказа от закупок российского газа из-за нежелания оплачивать поставки в рублях. Перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны… вызван объективными причинами — желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов, в отличие от действующей до недавнего времени», — заявил Новак.

Новак добавил, что для покупателей условия приобретения российского энергоносителя остаются максимально приемлемыми. Газ из РФ остается самым доступным вариантом для других стран, так как отсутствие у Европы необходимой инфраструктуры для приема СПГ не позволит нарастить поставки из США быстро. Другие же регионы не смогут обеспечить приемлемую цену из-за значительных задержек в логистике и высокого спроса.

«Разумная альтернатива источникам энергии из России сегодня едва ли существует. Без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно. Судьба европейской промышленности и комфорт граждан ЕС всецело зависят от рациональности решений руководителей стран Евросоюза», — подытожил вице-премьер.

О переходе на оплату газа рублями президент России Владимир Путин объявил 23 марта на совещании с правительством. Позднее глава государства сообщил, что банки из «недружественных стран» начали задерживать плату за российские энергоносители по новой системе расчетов, при этом признавая свою зависимость от российских нефти и газа. Изменения в системе оплаты за российский газ стали ответом на санкции Евросоюза, США и ряда других стран из-за спецоперации России на Украине.

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