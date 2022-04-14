Путин: Запад задерживает плату за российские нефть и газ

Поставки газа и нефти из США обойдутся Европе в разы дороже, напомнил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банки из «недружественных стран» задерживают плату за российские нефть и газ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по энергетике. Глава государства подчеркнул, что европейские страны признают свою зависимость от российских энергоресурсов — поставки их США обойдутся им дороже.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых „недружественных стран“ задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро», — приводит слова Владимира Путина РИА «Новости».

Президент РФ отметил, что поставки энергоносителей из США в «недружественные страны» обойдутся в разы дороже, чем российские нефть и газ. По его мнению, Европа сама дестабилизирует рынок и взвинчивают цены для своих граждан. Путин также отметил, что Запад совершил просчеты в переходе на «зеленую энергетику» и теперь пытается свалить это на Россию.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций. Ограничения предусматривают запрет на покупку и импорт угля, а также запрет для российских судов заходить в европейские порты. Решение по введению санкций в отношении российского газа и нефти пока не принято, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Также Россия ввела оплату газа для недружественных стран только за рубли. Такое решение поддержали 76% россиян, по опросу ВЦИОМ. Причиной продолжающихся ограничений со стороны западных стран стала спецоперация РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это решение было вынужденным. Ряд стран, например, Германия и Франция отказались выполнять ультиматум.

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