Депутат гордумы Челябинска разгромил ФНС в суде

Сначала Олег Иванов отбил претензии налоговиков к своей фирме, а затем и к себе лично Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Налоговая инспекция проиграла процесс о взыскании 119 млн рублей с депутата гордумы Челябинска, известного застройщика Олега Иванова. Это следует из базы данных судебных дел.

«В удовлетворении исковых требований инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району Челябинска — отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области.

Как следует из документа, налоговики хотели привлечь Иванова к субсидиарной ответственности как учредителя общества с ограниченной ответственностью «Институт Альфарегионпроект». Заявление было подано в феврале 2021 года, на имущество депутата и его жены наложен арест на сумму, указанную в иске.

Одновременно ФНС добивалась признания банкротом самой компании «Институт АРП». Долги фирмы в начале процесса оценивали в 600 тысяч рублей при вдвое большей цене ее активов. В январе 2022 года суд принял сторону «АРП», отказав налоговой инспекции в ее требованиях.

Проблемы в бизнесе Иванова получили публичную известность в сентябре прошлого года, когда сотрудники ФСБ провели обыски в фирмах депутата. В думе Иванов представляет Центральный райсовет Челябинска. Его компании занимаются строительством офисных зданий, преимущественно для правоохранительных структур и судебных органов. Сам Иванов не комментирует происходящее.

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