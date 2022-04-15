Обвиняемого во взятке генерала Трифонова выпустили из СИЗО

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Двадцать восьмое заседание гордумы Екатеринбурга, трифонов игорь
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Игоря Трифонова под домашний арест Фото:

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу генерал-майор Игорь Трифонов направлен судом под домашний арест. Информацию URA.RU подтвердила адвокат подсудимого Ольга Кезик.

«Его выпустили из СИЗО. Отправили под домашний арест», — сообщила адвокат. Соответствующее ходатайство рассмотрели на заседании 15 апреля.

URA.RU обратилось в пресс-службу Ленинского районного суда, где проходило заседание. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.

Трифонова обвиняют во взятке в крупном размере. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин во время допросов сообщил следователям информацию о передаче денег. Трифонов жаловался, что из-за нахождения в СИЗО не может связаться с родными и близкими, а также столкнулся с нарушениями здоровья.

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Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу генерал-майор Игорь Трифонов направлен судом под домашний арест. Информацию URA.RU подтвердила адвокат подсудимого Ольга Кезик. «Его выпустили из СИЗО. Отправили под домашний арест», — сообщила адвокат. Соответствующее ходатайство рассмотрели на заседании 15 апреля. URA.RU обратилось в пресс-службу Ленинского районного суда, где проходило заседание. Там не ответили на звонок корреспондента агентства. Трифонова обвиняют во взятке в крупном размере. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин во время допросов сообщил следователям информацию о передаче денег. Трифонов жаловался, что из-за нахождения в СИЗО не может связаться с родными и близкими, а также столкнулся с нарушениями здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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