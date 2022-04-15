Обвиняемого во взятке генерала Трифонова выпустили из СИЗО

15 апреля 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Игоря Трифонова под домашний арест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу генерал-майор Игорь Трифонов направлен судом под домашний арест. Информацию URA.RU подтвердила адвокат подсудимого Ольга Кезик. «Его выпустили из СИЗО. Отправили под домашний арест», — сообщила адвокат. Соответствующее ходатайство рассмотрели на заседании 15 апреля. URA.RU обратилось в пресс-службу Ленинского районного суда, где проходило заседание. Там не ответили на звонок корреспондента агентства. Трифонова обвиняют во взятке в крупном размере. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин во время допросов сообщил следователям информацию о передаче денег. Трифонов жаловался, что из-за нахождения в СИЗО не может связаться с родными и близкими, а также столкнулся с нарушениями здоровья. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу генерал-майор Игорь Трифонов направлен судом под домашний арест. Информацию URA.RU подтвердила адвокат подсудимого Ольга Кезик. «Его выпустили из СИЗО. Отправили под домашний арест», — сообщила адвокат. Соответствующее ходатайство рассмотрели на заседании 15 апреля. URA.RU обратилось в пресс-службу Ленинского районного суда, где проходило заседание. Там не ответили на звонок корреспондента агентства. Трифонова обвиняют во взятке в крупном размере. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин во время допросов сообщил следователям информацию о передаче денег. Трифонов жаловался, что из-за нахождения в СИЗО не может связаться с родными и близкими, а также столкнулся с нарушениями здоровья.