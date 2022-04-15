Доход богатейшего вице-премьера России вырос за год в девять раз

15 апреля 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Доход Юрия Трутнева прирос на 350 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Самым богатым вице-премьером в России стал Юрий Трутнев. По данным декларации о доходах за 2021 год, он заработал 392,6 миллиона рублей. Меньше всего задекларировала вице-премьер Виктория Абрамченко — 16,9 миллиона рублей. «Трутнев Ю.П. Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Декларированный годовой доход — 392 611 111,91 рубля», — сообщается в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте правительства РФ. За 2020 год Трутнев заработал всего 42,3 миллиона рублей. Его доход за 2021 год прирос на 350 миллионов рублей. В собственности у вице-премьера один земельный участок, три жилых и четыре нежилых здания и дача. Также он владеет автомобилями BMW X6, Mercedes-Benz GLE 450, Porsche Cayenne Turbo и Toyota Highlander. Всем этим он владеет совместно с супругой. Меньше всего среди вице-премьеров в 2021 году заработала Абрамченко. Она задекларировала 16,9 миллиона рублей. Это меньше, чем в 2020 году. Тогда Абрамченко, курирующая вопросы экологии в правительства, заработала 18,7 миллиона рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Самым богатым вице-премьером в России стал Юрий Трутнев. По данным декларации о доходах за 2021 год, он заработал 392,6 миллиона рублей. Меньше всего задекларировала вице-премьер Виктория Абрамченко — 16,9 миллиона рублей. «Трутнев Ю.П. Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Декларированный годовой доход — 392 611 111,91 рубля», — сообщается в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте правительства РФ. За 2020 год Трутнев заработал всего 42,3 миллиона рублей. Его доход за 2021 год прирос на 350 миллионов рублей. В собственности у вице-премьера один земельный участок, три жилых и четыре нежилых здания и дача. Также он владеет автомобилями BMW X6, Mercedes-Benz GLE 450, Porsche Cayenne Turbo и Toyota Highlander. Всем этим он владеет совместно с супругой. Меньше всего среди вице-премьеров в 2021 году заработала Абрамченко. Она задекларировала 16,9 миллиона рублей. Это меньше, чем в 2020 году. Тогда Абрамченко, курирующая вопросы экологии в правительства, заработала 18,7 миллиона рублей.