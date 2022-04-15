Самым богатым челябинским депутатом Госдумы стал новичок

Промышленник Владимир Павлов успел заработать в 2021 году больше, чем любой другой депутата Госдумы от Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым депутатом от Челябинской области в Госдуме нового созыва стал единоросс Владимир Павлов. Меньше всех заработал в 2021 году представляющий партию «Новые люди» Максим Гулин, следует из опубликованных на сайте федерального парламента деклараций о доходах народных избранников

Владимир Павлов (ЕР), впервые за свою политическую карьеру избравшийся в Госдуму, отчитался о доходе в 44 млн 364 тысячи рублей, а его супруга заработала чуть больше 1,9 млн рублей. Автопарк семьи составляют BMW X5, KIA Sorento и антикварный по нынешним временам ВАЗ-2101. Также супруги задекларировали четыре квартиры в РФ (площадью от 33 до 58 кв. метров) и квартиру площадью 78,5 кв. метров в Испании с местом на автопарковке.

Самым бедным депутатом от региона оказался Максим Гулин. За год он заработал 1,8 млн рублей. В собственности Гулина также находится пятая часть земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Личного транспорта у него нет.

В прошлом году самым богатым депутатом Госдумы от Челябинской области был Валерий Гартунг («Справедливая Россия») — благодаря супруге Марине, которая по доходам за 2020 год обогнала жен других народных избранников.

Меньше всех заработал в 2020 году Андрей Барышев. Избравшийся при поддержке «Единой России», а затем рассорившийся с ней и не попавший в новый состав Госдумы народный избранник задекларировал тогда 4 млн 484 тысячи рублей.