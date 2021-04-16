Челябинские депутаты разбогатели за счет жен

Самым богатым депутатом Госдумы от Челябинской области стал Валерий Гартунг — благодаря супруге Марине, которая по доходам за 2020 год обогнала жен других народных избранников. Согласно данным, опубликованным на сайте Госдумы РФ, в прошлом году Марина Гартунг заработала 118 млн 782 тыс. 284 рубля.
«Четыре земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, три жилых дома, две квартиры, одна — с парковочным местом. Доход — 118782284,01 рубля», — сказано в декларации Марины Гартунг. Также в ее собственности — две автомобиля (Mercedes Benz и
На втором месте по заработкам оказалась супруга депутата Виталия Бахметьева (Магнитогорск) — ее доход за 2020 год составил 53 млн 557 тыс. 958 рубля. У самого депутата годовой заработок — 9 млн 629 тысяч 941 рубль.
Доходы других депутатов Госдумы от Челябинской области составили:
- Владимир Бурматов — 9 млн 131 тыс. 923 рубля;
- Дмитрий Вяткин — 5 млн 817 тыс. 526 рублей;
- Елена Ямпольская — 5 млн 595 тыс. 664 рубля;
- Анатолий Литовченко — 5 млн 550 тыс. 284 рубля;
- Виталий Пашин — 5 млн 221 тыс. 980 рублей;
- Андрей Барышев — 4 млн 484 тыс. 042 рубля;
- Олег Колесников — 4 млн 711 тыс. 615 рублей.
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