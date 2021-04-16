Челябинские депутаты разбогатели за счет жен

Валерий Гартунг стал самым богатым челябинским депутатом Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым депутатом Госдумы от Челябинской области стал Валерий Гартунг — благодаря супруге Марине, которая по доходам за 2020 год обогнала жен других народных избранников. Согласно данным, опубликованным на сайте Госдумы РФ, в прошлом году Марина Гартунг заработала 118 млн 782 тыс. 284 рубля.

«Четыре земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, три жилых дома, две квартиры, одна — с парковочным местом. Доход — 118782284,01 рубля», — сказано в декларации Марины Гартунг. Также в ее собственности — две автомобиля (Mercedes Benz и Porsche Cayenne) и автоприцеп. Марина Гартунг — основной владелец и совладелец целого ряда бизнес-активов, связанных с ЧТПЗ и ГК «Хартунг», занимающеймся прозводством автозапчастей. У четы Гартунгов два взрослых сына, которые также занимаются бизнесом. Оба они совершеннолетние, поэтому их данные не декларируются. Сам депутат Валерий Гартунг за прошлый год заработал 39 миллионов 341 тысячу 462 рубля. Иностранной недвижимости у супругов нет.

На втором месте по заработкам оказалась супруга депутата Виталия Бахметьева (Магнитогорск) — ее доход за 2020 год составил 53 млн 557 тыс. 958 рубля. У самого депутата годовой заработок — 9 млн 629 тысяч 941 рубль.

Доходы других депутатов Госдумы от Челябинской области составили:

Владимир Бурматов — 9 млн 131 тыс. 923 рубля;

Дмитрий Вяткин — 5 млн 817 тыс. 526 рублей;

Елена Ямпольская — 5 млн 595 тыс. 664 рубля;

Анатолий Литовченко — 5 млн 550 тыс. 284 рубля;

Виталий Пашин — 5 млн 221 тыс. 980 рублей;

Андрей Барышев — 4 млн 484 тыс. 042 рубля;

Олег Колесников — 4 млн 711 тыс. 615 рублей.